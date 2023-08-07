Автопарк областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф увеличился на восемь реанимобилей класса С.

Обновление произошло благодаря фандрейзинговой программе UNITED-24. Ощутимый рост подвижного состава позволит бригадам реаниматологов оперативнее прибывать к больным и пострадавшим в экстренных ситуациях, да еще и в сложных условиях военного времени. Как сообщили редакции Авто24 в областной военной администрации, в основном новые автомобили распределили по самым отдаленными пограничными филиалами Центра.

Реанимобили на базе Citroen Jumper оснащены по мировым стандартам оказания экстренной медицинской помощи: салоны укомплектованы самым современным медицинским оборудованием, инструментарием и медикаментами. В сочетании с квалифицированным персоналом выездных бригад это значительно улучшит качество оказания медпомощи жителям общин, находящихся под постоянными вражескими обстрелами.

Читайте также Передвижная медицинская лаборатория Astacar может приспосабливаться к любым потребностям врачей

После торжественного церемониала передачи спецтранспорта приглашенные из региональных подстанций водители повели новенькие машины в ППБ с. Сыновка Липоводолинской подстанции экстренной (скорой) медицинской помощи, с. Береза Глуховской подстанции Э(С)МП, а также Ямпольской, Глуховской и Первой подстанций Э(С)МП. Кроме этого, реанимобили пошли в Роменскую, Шосткинскую и Центральную станцию Э(С)МП.

Машины передали в пограничные подразделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Фото: Сумская ОВА

Несмотря на войну, автопарк медиков постоянно прирастет новыми машинами. Только в прошлом году вместо устаревших, утраченных от обстрелов и угнанных решистами карет Сумской областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 47 санитарных автомобилей.

Читайте также Как выглядит бронированный медицинский автобус для эвакуации

В нынешнем году за счет средств госбюджета и различных благотворительных организаций, частных предприятий и волонтеров Центр получил 17 автомобилей, что позволило обновить автопарк на 85%.