Автобус предоставили волонтеры из Румынии и других стран, затем на него навесили сетки и бронированные плиты.

Для военных медиков волонтеры сделали оригинальный бронированный автобус. Он выглядит как в апокалиптических фильмах.

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Автобус приобрел для ВСУ волонтерский фонд под руководством румынского активиста Раду Хоссу. Фонд финансировали из Румынии, Польши и Испании много людей – в том числе временно проживающие там украинцы.

Идею с бронированным автобусом озвучил медик с позывным Ангел, который спас более 550 черниговцев во время осады в первые месяцы войны на собственных автомобилях. Проект посвятили погибшему воину Олегу Губалю.

Автобус полностью бронирован с помощью Swebor Armor 600. Он окрашен в матовый защитный цвет и почти не заметен на местности. Лобовое стекло и фары защищены сеткой. В то же время три двери открываются по-прежнему. Внутри это настоящий госпиталь – с автономным питанием, кондиционером, носилками для раненых и даже мини-операционными.

Сейчас эвакуационный автобус работает на самых трудных участках фронта – вблизи Бахмута.

Позже были закуплены другие машины, и теперь парк эвакуационных транспортных средств состоит из пяти экземпляров. Все они бронированы, готовы к бездорожью.