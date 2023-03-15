Автобус надали волонтери з Румунії та інших країн, потім на нього навісили сітки та броньовані плити.

Для військових медиків волонтери зробили оригінальний броньований автобус. Він виглядає, як в апокаліптичних фільмах.

Також цікаво тест-драйв броньованої медички Alvis

Автобус придбав для ЗСУ волонтерський фонд під керівництвом румунського активіста Раду Хосса. Фонд фінансували з Румунії, Польщі та Іспанії багато людей – в тому числі українці, які тимчасово там проживають.

Ідею з броньованим автобусом озвучив медик з позивним Ангел, який врятував понад 550 чернігівців під час облоги в перші місяці війни на власних автомобілях. Проект присвятили загиблому воїну Олегу Губалю.

Автобус повністю броньований за допомогою Swebor Armor 600. Він пофарбований у матовий захисний колір, тож майже не помітний на місцевості. Лобове скло та фари захищені сіткою. Водночас троє дверей відчиняються, як і раніше. Всередині це справжній госпіталь – з автономним живленням, кондиціонером, ношами для поранених і навіть міні-операційною.

Зараз евакуаційний автобус працює на найбільш важких ділянках фронту – поблизу Бахмута.

Пізніше були закуплені інші машини, і тепер парк евакуаційних транспортних засобів складається з п’яти екземплярів. Всі вони броньовані, готові до бездоріжжя.