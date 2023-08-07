Автопарк обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф збільшився на вісім реанімобілів класу С.

Оновлення сталося завдяки фандрейзинговій програмі UNITED-24. Відчутне зростання рухомого складу дозволить бригадам реаніматологів оперативніше прибувати до хворих і потерпілих в екстрених ситуаціях та ще й у складних умовах воєнного часу. Як повідомили редакції Авто24 в обласній воєнній адміністрації, в основному нові автомобілі розподілили найвіддаленішими прикордонними філіалами Центру.

Реанімобілі на базі Citroen Jumper оснащено за світовими стандартами надання екстреної медичної допомоги: салони укомплектовані найсучаснішим медичним обладнанням, інструментарієм та медикаментами. У поєднанні з кваліфікованим персоналом виїзних бригад це значно покращить якість надання меддопомоги мешканцям громад, що перебувають під постійними ворожими обстрілами.

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Після урочистого церемоніалу передачі спецтранспорту запрошені з регіональних підстанцій водії повели новенькі машини в ППБ с. Синівка Липоводолинської підстанції екстренної (швидкої) медичної допомоги, с. Береза Глухівської підстанції Е(Ш)МД, а також Ямпільської, Глухівської та Першої підстанцій Е(Ш)МД. Окрім цього, реанімобілі пішли до Роменської, Шосткинської і Центральної станції Е(Ш)МД.

Машини передали в прикордонні підрозділи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Фото: Сумська ОВА

Попри війну, автопарк медиків постійно зростає новими машинами. Тільки торік замість застарілих, втрачених від обстрілів та вкрадених рашистами карет Сумський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 47 санітарних автомобілів.

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В нинішньому році за рахунок коштів держбюджету та від різних благодійних організацій, приватних підприємств і волонтерів Центр отримав 17 автомобілів, що дозволило оновити автопарк на 85%.