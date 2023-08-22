Івано-Франківськ відправив у військові підрозділи ЗСУ відразу шість автомобілів медичної допомоги, що надійшли у вигляді допомоги від німецьких благодійників.

Усі карети прибули з устаткуванням реанімаційного профілю. Із шести машин на шасі Mercedes-Benz чотири автомобілі мають вагонну компоновку, а два – кузовну надбудову. Техніка не з нових, датується 2014-2018 роками випуску, але на доброму технічному рівні.

Як повідомив у своїй сторінці в Facebook головний санітарний лікар області Руслан Савчук, уся техніка від благодійної організації Blau-Gelbes-Kreuz після перегону з Німеччини пройшла відповідний технічний огляд й відправлена військовим медикам у гарному стані.

Читайте також В прикордонні райони Сумщини прийшли нові реанімобілі

Реанімобілі передано у медичні підрозділи ЗСУ в оригінальній цивільній колористиці. Військові самі будуть вирішувати щодо їх подальшого зовнішнього вигляду, оскільки деякі машини можуть працювати у міському середовищі при госпіталях на доставці поранених з санітарних потягів до медичних закладів. В таких умовах експлуатації каретам краще мати оригінальне медичне оформлення, графіку та належні спецсигнали.