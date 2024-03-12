До Запорізької області надійшли від німецьких партнерів три карети швидкої медичної допомоги незвичної конфігурації на шасі Mercedes-Benz Sprinter. На підході ще одна така машина.

Незвичність в тому, що тут не фургон вагонного компонування класичного Sprinter, а спеціальна кубоподібна надбудова кузова типу кунг. В його салоні розміщено реанімаційний блок, де все відповідає відділенню інтенсивної терапії, але у зменшеному вигляді.

На відміну від вагонної версії фургона, тут більше простору як за шириною, так і за висотою. Кубоподібна форма кузова, що виступає за габарити звичайнісінького Mercedes-Benz Sprinter, розширила можливості. Вдалося розмістити над колісними арками бокові шафи, кисневий відсік з зовнішньою дверною лядою та інші допоміжні ніші з доступом зовні, але з виведеними атрибутами комунікації всередину.

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Залучила іноземну допомогу та забезпечила доставлення реанімаційних автомобілів у Запоріжжя благодійна організація "Ротарі клуб "Запоріжжя-Хортиця". Долучилися до цього траншу пожежна частина в окружному місті Бергхайм, муніципалітет та мер Бергхайма Фолькер Міселер, ротарі-клуб RC Rhein-Erft, Lions Club Bergheim-Erft та Німецький благодійний фонд Blau-Gelbes Kreuz e.V)

Кожна автівка укомплектована всім необхідним для екстреної медичної допомоги. Зокрема, є апарати, які дозволяють моніторити показники життєдіяльності, а в одній із автівок є ще й апарат УЗД.

Ці "швидкі" надали Запорізькому військовому госпіталю, Комишуваській та Павлівській громадам. Ще одну реанімаційну карету отримає 9-та міська лікарня. Фото: Запорізька ОВА

Щодо ходової бази Mercedes-Benz Sprinter, на шасі якого зведена кубоподібна надбудова, то тут класика – 3-літровий дизельний двигун на 230 к.с. (169 кВт), який у змішаному циклі споживає в межах 12 літрів дизеля на 100 кілометрів пробігу.

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Така витрата вважається економічно вигідною, оскільки подекуди на балансах лікарень ще стоять старенькі "таблетки" (буханки) УАЗ-452, які з 2,5-літровим інжекторним двигуном у змішаному циклі на сотню пробігу поглинають 14,4 літра бензину, а з 2,7-літровим мотором беруть на 1,5-2 літра більше, тобто майже 16 і більше літрів. При цьому поступаючись "Спринетрам" амортизаційними властивостями, відсутністю гідропідсилювача керма та багатьма люксовими елементами комплектації кабіни і медичного салону в цілому.