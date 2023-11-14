Команда творців легендарної гри World of Tanks зібрала понад мільйон доларів на підтримку українських медиків, котрі працюють на передовій.

Наприкінці жовтня творці легендарної гри World of Tanks запустили проєкт збору на медичні авто, щоб придбати через UNITED24 спеціалізовані реанімобілі типу С.

Двотижневий проєкт завершився. Благодійна місія #WargamingUnited за цей час згуртувала довкола задуму людей зі 115 країн світу. Найбільше донатів зібрали з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.

Читайте також Геймери передали сотню VW Transporter на фронт

Як повідомляє на своїй сторінці в Telegram-каналі міністр Мінцифри Михайло Федоров, гравці придбали 90 000 благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії. Від продажу наборів зібрано 1 074 940 доларів.

Повідомляється, що усі кошти команда Wargaming перерахує через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців на фронті і у тилу.