Творці легендарної гри World of Tanks з аудиторією понад 200 мільйонів користувачів запустили проєкт #WargamingUnited на підтримку українських медиків, котрі працюють на передовій і в тилу.

Весь прибуток з продажу нового контенту компанія спрямує через UNITED24 на придбання спеціалізованих реанімобілів типу С. І ось результат: шанувальники гри з усього світу тільки за першу добу розкупили понад 23 000 наборів.

Розробники додали у шість ігор унікальні українські тематичні набори, що вже на початковій стадії викликало небувалий інтерес у геймерів з 90 країн.

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Тут цікава деталь: усі зголосилися грати проти росіян на боці України. "Воювати" гравці будуть як на наявних в ЗСУ танках радянських зразків, так і на броньованих машинах союзників.

Повідомляється, що проєкт найбільшого світового розробника ігор компанії Wargaming #WargamingUnited триває з 18 жовтня до 1 листопада. Про результати збору коштів Авто24 повідомить у перших числах листопада.

А поки нагадаємо: засновником і керівником приватної компанії Wargaming, що є розробником та видавцем комп'ютерних ігор, з 1998 року був і лишається виходець з Білорусі Віктор Кислий. Як стає зрозуміло із започаткованого проєкту щодо придбання спеціалізованих реанімобілів для українських медиків, він не на боці правителів Білорусії та Росії.