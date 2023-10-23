Создатели легендарной игры World of Tanks с аудиторией более 200 миллионов пользователей запустили проект #WargamingUnited в поддержку украинских медиков, работающих на передовой и в тылу.

Всю прибыль с продаж нового контента компания направит через UNITED24 на приобретение специализированных реанимобилей класса С. И вот результат: поклонники игры со всего мира только за первые сутки раскупили более 23 000 наборов.

Разработчики добавили в шесть игр уникальные украинские тематические наборы, что уже на начальной стадии вызвало небывалый интерес у геймеров из 90 стран.

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Здесь интересная деталь: все вызвались играть против россиян на стороне Украины. "Воевать" игроки будут как на имеющихся в ВСУ танках советских образцов, так и на бронированных машинах союзников.

Сообщается, что проект крупнейшего мирового разработчика игр компании Wargaming # WargamingUnited продолжается с 18 октября по 1 ноября. О результатах сбора средств Авто24 сообщит в первых числах ноября.

А пока напомним: основателем и руководителем частной компании Wargaming, являющейся разработчиком и издателем компьютерных игр, с 1998 года был и остается выходец из Беларуси Виктор Кислый. Как становится понятно из нынешнего проекта по приобретению специализированных реанимобилей для украинских медиков, он не на стороне правителей Белоруссии и России.