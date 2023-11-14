Команда создателей легендарной игры World of Tanks собрала более миллиона долларов в поддержку украинских медиков, работающих на передовой.

В конце октября создатели легендарной игры World of Tanks запустили проект сбора на медицинские авто, чтобы приобрести через UNITED24 специализированные реанимобили типа С.

Двухнедельный проект завершился. Благотворительная миссия #WargamingUnited за это время сплотила вокруг замысла людей из 115 стран мира. Больше всего донатов собрали из Германии, США, Польши, Чехии и Великобритании.

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Как сообщает на своей странице в Telegram-канале министр Минцифры Михаил Фёдоров, игроки приобрели 90 000 благотворительных наборов в World of Tanks и других пяти играх компании. От продажи наборов собрано 1 074 940 долларов.

Сообщается, что все средства команда Wargaming перечислит через UNITED24 на закупку реанимобилей, которые будут спасать жизнь украинцев на фронте и в тылу.