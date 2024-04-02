Новий Actros L від Mercedes-Benz Trucks із футуристичною кабіною ProCabin, ще кращою аеродинамікою та оптимізованими системами допомоги забезпечить економію палива до трьох відсотків.

Практично підготовлений до серійного виробництва новий Actros L, родовід якого тягнеться від попередньої версії 2021 модельного року, уже можна буде замовити в нинішньому місяці. Щоправда, його виробництво заплановано на грудень 2024 року, оскільки ще йдуть незначні доопрацювання пропозицій від перевізників, які тестували преміальну машину з сегмента важких дизельних вантажівок в реальних умовах експлуатації.

Тепер компанія виводить свій флагман на новий рівень: завдяки футуристичному дизайну автомобіля, оптимізованій аеродинаміці, численним функціям комфорту, ефективним двигунам, високим рівням динаміки водіння. Новий Actros L з найновішими системами допомоги має все необхідне, щоб справити враження на водіїв.

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"Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам найкращі рішення для транспортних засобів для всіх технологій приводу. Традиційна вантажівка з дизельним двигуном також залишатиметься незамінною в різних регіонах у світі ще деякий час. З новим Actros L ми ще більше оптимізували наш перевірений флагман у багатьох аспектах. Це вже відображено в революційному дизайні кабіни", – розповідає керівник відділу розвитку Mercedes-Benz Trucks Райнер Мюллер-Фінкельдей.

Впадає в очі абсолютно новий зовнішній вигляд Actros L. Весь дизайн кабіни ProCabin, яка була вперше представлена під час світової прем’єри eActros 600 з акумуляторним приводом у жовтні 2023 року, розроблено для особливо ефективної аеродинаміки. Додалося й естетичних рис в зовнішньому вигляді, покращився комфорт на робочому місці водія.

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Все освітлення в автомобілі та навколо нього вражає світлодіодною технологією. Це стосується головних фар і покажчиків повороту, а також бічних і задніх ліхтарів. Матричні світлодіодні фари також доступні як опція для максимального освітлення. В інтер’єрі ProCabin, доступний у трьох варіантах – Stream, Big або Giga Space, пропонує численні функції комфорту, такі як оптимізоване підігрів сидінь, нові чохли з плоского плетеного чохла преміумкласу або ліжка з повним решітчастим каркасом і новим таким же преміальним товстим матрацом.

Mercedes-Benz Trucks залишив у Actros L третє покоління 12,8-літрового дизельного двигуна OM 471. Він доступний поряд з перевіреними дизельними двигунами OM 470 і OM 473. В третьому поколінні OM 471 виробник додав два нових турбокомпресори. У варіанті, призначеному для перевезень на далекі відстані, основна увага приділяється економії палива.

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Функції безпеки, використані в новому Actros L, також зміцнюють позицію виробника як одного з піонерів у галузі. Часто ці системи значно перевищують суворі стандарти Загальних правил безпеки (GSR), які набудуть чинності з липня 2024 року та передбачають широкий спектр систем допомоги водієві для подальшого підвищення безпеки дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху.

Для запобігання нещасним випадкам Daimler Truck розробив нову електронну платформу, яка забезпечує ще більший огляд спереду та збоку за допомогою злиття датчиків, тобто об’єднання даних радара та камери. Платформа електроніки пропонує у 20 разів швидшу обробку даних і загалом шість встановлених датчиків – чотири бічні радари ближнього радіуса дії спереду та ззаду, праворуч і ліворуч, один радар далекого радіусу дії спереду в центрі. Окрім цього, є багатофункціональна камера на лобовому склі, що може охоплювати кут 270 градусів навколо автомобіля.

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Система Active Sideguard Assist другого покоління (ASGA) також демонструє, наскільки оснащення транспортних засобів шістьма датчиками та відповідним збільшеним кутом огляду підвищує безпеку на дорозі. Активна зона попередження простягається до 30 метрів позаду та семи метрів попереду автомобіля, що працює на швидкості до 30 км/год.

Фото: Daimler Truck