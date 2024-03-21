Автовиробник перетнув мільйонну межу у підключені комерційного транспорту: створення цифрового продукту покращує час безвідмовної роботи автопарку клієнтів, безпеку, продуктивність і допомагає у переході до екологічного транспорту.

Компанія змогла досягти цього результату, розгорнувши протягом останніх кількох років вбудоване телематичне обладнання та глобальну цифрову платформу для всіх брендів автомобілів. За цей час інтегровано підключення до всіх основних моделей і сегментів автомобілів, додавши цифрові продукти, які розгортаються на цій платформі по всьому світу.

Продукти дистанційного оновлення Daimler Truck скорочують потребу у відвідуваннях майстерні, діагностуючи та оновлюючи транспортні засоби, коли вони знаходяться в полі та коли це зручно для клієнтів. Це помітно зменшує потребу у незапланованих візитах до сервісних центрів, економлячи час, гроші клієнтів і залишаючи їхні транспортні засоби в дорозі.

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Два приклади: незаплановані візити до майстерні зменшилися більш ніж вдвічі завдяки ранньому виявленню несправностей для клієнтів Mercedes-Benz Trucks Uptime у Європі. А в Сполучених Штатах тільки минулого року Daimler Truck North America виконала понад 500 000 дистанційних оновлень, таким чином зменшивши потребу клієнтів відвідувати майстерні.

Практика показала, що глобальна платформа зв’язку Daimler Truck приносить постійну цінність клієнтам, дилерам і партнерам завдяки фірмовим цифровим продуктам Mercedes-Benz Uptime, Fleetboard, Omniplus, Truckconnect і Detroit Connect. Такі цифрові рішення є важливим будівельним блоком для збільшення прибутку від послуг і, отже, прибутковості Daimler Truck.

​​"Рішення для підключення є наріжним каменем для інновацій та диференціації в конкурентній боротьбі за залучення клієнтів. Маючи понад 1 мільйон підключених транспортних засобів, ми маємо комплексну базу для подальшого розвитку та масштабування послуг і рішень, які підвищують цінність клієнтів і лояльність до бренду, а також покращують наш власний ланцюжок створення вартості", — підкреслив ІТ-директор Daimler Truck Маркус Классон.

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Інтегрована платформа підключення Daimler Truck дозволяє клієнтам підключатися до своєї логістичної екосистеми, легко отримуючи доступ до даних і аналітики безпосередньо зі своїх автомобілів у режимі реального часу, без необхідності додавання додаткового обладнання. Крім того, Daimler Truck також співпрацює з третіми сторонами через глобальну платформу підключення, щоб забезпечити широкий спектр логістичних рішень для наших клієнтів.

Цифрові продукти Daimler Truck також відіграють значну роль у переході на автомобілі з нульовим рівнем викидів. Сьогодні Daimler Truck пропонує електронні послуги для техніки з акумуляторним живленням, такі як прогнозування запасу ходу, моніторинг стану акумулятора, попереднє кондиціонування та ефективне керування заряджанням. У майбутньому підключення також відіграватиме ключову роль в автономному керуванні завдяки рішенням для віддаленої підтримки та систематичного моніторингу автономних вантажівок на дорозі.

Цифрові рішення також є ключовим важелем для постійного збільшення прибутку Daimler Truck від послуг. Daimler Truck має чіткі амбіції досягти скоригованої рентабельності продажів понад 12% у промисловому бізнесі до 2030 року за сприятливого ринкового середовища.

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"Ми продовжуватимемо інвестувати в нашу платформу підключення та наші цифрові рішення, які роблять наші вантажівки та автобуси безпечнішими, розумнішими та ефективнішими, зрештою покращуючи бізнес наших клієнтів", — говорить керівник групи послуг підключення Daimler Truck Санджив Хурана.

Фото: Daimler Truck