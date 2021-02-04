Концерн Daimler AG планує поділ на дві незалежні компанії, щоб пришвидшити досягнення нульових викидів та появи машин з автопілотом.

Для концерну Daimler і компанії Daimler Trucks це важливий крок в оптимізації ефективності.

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Концерн Daimler змінить назву на Mercedes-Benz і об’єднає усі бізнеси та бренди, пов’язані з легковими автомобілями. А вантажний підрозділ Daimler Trucks Group виділиться в самостійну компанію з власними акціями на біржі.

Команди фінансових служб Daimler Mobility будуть розподілені між двома компаніями, відповідно до профілю кожної, так само, як і акції концерну. Вихід Daimler Trucks на біржу запланований на кінець 2021 року.



Фото: проект безпілотної вантажівки Waymo на базі Freightliner / Motor1

Цей крок дозволяє подальший розвиток екологічно чистих технологій для вантажівок та автобусів, оскільки Daimler Trucks вже має значні успіхи у розробці електричних батарей, вантажівок на паливних елементах і навіть автономному водінні.



Фото: техніка групи Daimler Trucks / Daimler

Daimler Trucks є найбільшим у світі виробником вантажівок та автобусів у Європі, Північній Америці, Азії та багатьох інших районах планети. Daimler Trucks Group включає наступні бренди велико- та малотонажних вантажівок, автобусів та двигунів: