Концерн Daimler AG планирует разделение на две независимые компании, чтобы ускорить достижение нулевых выбросов и появления машин с автопилотом.
Для концерна Daimler и компании Daimler Trucks это важный шаг в оптимизации эффективности.
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Концерн Daimler сменит название на Mercedes-Benz и объединит все бизнесы и бренды, связанные с легковыми автомобилями. А грузовое подразделение Daimler Trucks Group выделится в самостоятельную компанию с собственными акциями на бирже.
Команды финансовых служб Daimler Mobility будут распределены между двумя компаниями, в соответствии с профилем каждой, так же, как и акции концерна. Выход Daimler Trucks на биржу запланирован на конец 2021 года.
Фото: проект беспилотного грузовика Waymo на базе Freightliner / Motor1
Этот шаг позволяет дальнейшее развитие экологически чистых технологий для грузовиков и автобусов, поскольку Daimler Trucks уже имеет значительные успехи в разработке электрических батарей, грузовиков на топливных элементах и даже автономном вождении.
Фото: техника группы Daimler Trucks / Daimler
Daimler Trucks является крупнейшим в мире производителем грузовиков и автобусов в Европе, Северной Америке, Азии и многих других районах планеты. Daimler Trucks Group включает следующие бренды крупно-и малотоннажных грузовиков, автобусов и двигателей:
- Mercedes-Benz;
- Daimler Trucks;
- Freightliner;
- Detroit Diesel;
- Sterling Trucks;
- Thomas Built Buses;
- Western Star Trucks;
- Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation;
- Orion Bus Industries;
- Setra.