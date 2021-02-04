Концерн Daimler AG планирует разделение на две независимые компании, чтобы ускорить достижение нулевых выбросов и появления машин с автопилотом.

Для концерна Daimler и компании Daimler Trucks это важный шаг в оптимизации эффективности.

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Концерн Daimler сменит название на Mercedes-Benz и объединит все бизнесы и бренды, связанные с легковыми автомобилями. А грузовое подразделение Daimler Trucks Group выделится в самостоятельную компанию с собственными акциями на бирже.

Команды финансовых служб Daimler Mobility будут распределены между двумя компаниями, в соответствии с профилем каждой, так же, как и акции концерна. Выход Daimler Trucks на биржу запланирован на конец 2021 года.



Фото: проект беспилотного грузовика Waymo на базе Freightliner / Motor1

Этот шаг позволяет дальнейшее развитие экологически чистых технологий для грузовиков и автобусов, поскольку Daimler Trucks уже имеет значительные успехи в разработке электрических батарей, грузовиков на топливных элементах и даже автономном вождении.



Фото: техника группы Daimler Trucks / Daimler

Daimler Trucks является крупнейшим в мире производителем грузовиков и автобусов в Европе, Северной Америке, Азии и многих других районах планеты. Daimler Trucks Group включает следующие бренды крупно-и малотоннажных грузовиков, автобусов и двигателей: