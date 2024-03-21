Автопроизводитель пересек миллионный рубеж в подключении коммерческого транспорта: создание цифрового продукта улучшает время безотказной работы автопарка клиентов, безопасность, производительность и помогает в переходе к экологическому транспорту.

Компания смогла достичь этого результата, развернув в течение последних нескольких лет встроенное телематическое оборудование и глобальную цифровую платформу для всех брендов автомобилей. За это время интегрировано подключение ко всем основным моделям и сегментам автомобилей, добавив цифровые продукты, которые разворачиваются на этой платформе по всему миру.

Продукты дистанционного обновления Daimler Truck сокращают потребность в посещениях мастерской, диагностируя и обновляя транспортные средства, когда они находятся в работе и когда это удобно для клиентов. Это заметно уменьшает потребность в незапланированных визитах в сервисные центры, экономя время, деньги клиентов и оставляя их транспортные средства в пути.

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Два примера: незапланированные визиты в мастерскую уменьшились более чем вдвое благодаря раннему выявлению неисправностей для клиентов Mercedes-Benz Trucks Uptime в Европе. А в Соединенных Штатах только в прошлом году Daimler Truck North America выполнила более 500 000 дистанционных обновлений, таким образом уменьшив потребность клиентов посещать мастерские.

Практика показала, что глобальная платформа связи Daimler Truck приносит постоянную ценность клиентам, дилерам и партнерам благодаря фирменным цифровым продуктам Mercedes-Benz Uptime, Fleetboard, Omniplus, Truckconnect и Detroit Connect. Такие цифровые решения являются важным строительным блоком для увеличения прибыли от услуг и, следовательно, прибыльности Daimler Truck.

"Решение для подключения является краеугольным камнем для инноваций и дифференциации в конкурентной борьбе за привлечение клиентов. Имея более 1 миллиона подключенных транспортных средств, мы имеем комплексную базу для дальнейшего развития и масштабирования услуг и решений, которые повышают ценность клиентов и лояльность к бренду, а также улучшают нашу собственную цепочку создания стоимости", — подчеркнул ИТ-директор Daimler Truck Маркус Классон.

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Интегрированная платформа подключения Daimler Truck позволяет клиентам подключаться к своей логистической экосистеме, легко получая доступ к данным и аналитике непосредственно со своих автомобилей в режиме реального времени, без необходимости добавления дополнительного оборудования. Кроме того, Daimler Truck также сотрудничает с третьими сторонами через глобальную платформу подключения, чтобы обеспечить широкий спектр логистических решений для наших клиентов.

Цифровые продукты Daimler Truck также играют значительную роль в переходе на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Сегодня Daimler Truck предлагает электронные услуги для техники с аккумуляторным питанием, такие как прогнозирование запаса хода, мониторинг состояния аккумулятора, предварительное кондиционирование и эффективное управление зарядкой. В будущем подключение также будет играть ключевую роль в автономном управлении благодаря решениям для удаленной поддержки и систематического мониторинга автономных грузовиков на дороге.

Цифровые решения также являются ключевым рычагом для постоянного увеличения прибыли Daimler Truck от услуг. Daimler Truck имеет четкие амбиции достичь скорректированной рентабельности продаж более 12% в промышленном бизнесе к 2030 году при благоприятной рыночной среде.

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"Мы будем продолжать инвестировать в нашу платформу подключения и наши цифровые решения, которые делают наши грузовики и автобусы безопаснее, умнее и эффективнее, в конце концов улучшая бизнес наших клиентов", — говорит руководитель группы услуг подключения Daimler Truck Санджив Хурана.

Фото: Daimler Truck