Производитель автомобилей Mercedes-Benz Daimler продал всю свою долю в Renault, но техническое партнерство между компаниями продолжится.

Это стало следующим шагом на пути к прекращению паевых отношений, созданных более десяти лет назад для укрепления трехстороннего партнерства между немецким производителем, его французским коллегой Renault и японской Nissan Motor, сообщает Bloomberg.

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По данным Bloomberg, производитель автомобилей Mercedes-Benz получил около 305 млн евро или 362 млн долларов от продажи акций.

Этот шаг был сделан для того, чтобы партнеры Daimler, Renault и Nissan в начале этого года избавились от своих активов в немецком автомобилестроении, чтобы высвободить средства.

Nissan продал всю свою долю в Daimler в мае за 1,15 млрд евро, после того, как в марте Renault продал свои акции почти за такую ​​сумму. Daimler по-прежнему хранит около 3,1% акций Nissan.

Все три компании заявили, что промышленное партнерство автопроизводителей остается неизменным, даже несмотря на то, что сотрудничество, включая совместную работу над Smart ForTwo и малолитражными автомобилями Renault Twingo, в общем-то принесло достаточно скромные выгоды.

Renault, Nissan и Daimler начали сотрудничество в 2010 году. Тогда же компании обменялись акциями. Renault и Nissan разделили поровну 3,1% акций Daimler, а последний получил по 3,1% акций обеих компаний.

Renault и Nissan пытаются восстановить прибыльность после ареста главы Nissan Карлоса Гона в 2018 году. В Японии Гон обвинялся в мошенничестве и фальсификации отчетов о доходах. Сам Гон отрицал обвинения и называл дело сговором руководства Nissan, чтобы воспрепятствовать его плану по слиянию Nissan, Renault и Mitsubishi.