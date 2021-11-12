Виробник автомобілів Mercedes-Benz Daimler продав всю свою частку у Renault, але технічне партнерство між компаніями продовжиться.

Це стало наступним кроком на шляху до припинення пайових відносин, створених понад десять років тому для зміцнення тристороннього партнерства між німецьким виробником, його французьким колегою Renault та японською Nissan Motor, повідомляє Bloomberg.

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За даними Bloomberg, виробник автомобілів Mercedes-Benz отримав близько 305 млн. євро або $362 млн. від продажу акцій.

Цей крок був зроблений для того, аби партнери Daimler, Renault і Nissan на початку цього року позбулися своїх активів у німецькому автомобілебудуванні, щоб вивільнити кошти.

Nissan продав всю свою частку в Daimler у травні за 1,15 млрд євро, після того як у березні Renault продав свої акції майже за таку суму. Daimler, як і раніше, зберігає близько 3,1% акцій Nissan.

Всі три компанії заявили, що промислове партнерство автовиробників залишається незмінним, навіть незважаючи на те, що співпраця, включаючи спільну роботу над Smart ForTwo та малолітражними автомобілями Renault Twingo, загалом принесла досить скромні вигоди.

Renault, Nissan та Daimler розпочали співпрацю у 2010 році. Тоді ж компанії обмінялися акціями. Renault та Nissan поділили порівну 3,1% акцій Daimler, а останній отримав по 3,1% акцій обох компаній.

Renault та Nissan намагаються відновити прибутковість після арешту голови Nissan Карлоса Гона у 2018 році. У Японії Гона звинувачували у шахрайстві та фальсифікації звітів про доходи. Сам Гон заперечував звинувачення і називав справу змовою керівництва Nissan, щоб перешкодити його плану зі злиття Nissan, Renault та Mitsubishi.