Ще півсотні вантажних автомобілів Mercedes Benz Zetros з парку Бундесверу має прийти для України до початку зимової кампанії на фронті.

Це буде додаткова партія машин до уже поставлених 200 одиниць Zetros різних модифікацій, про які ми писали раніше.

Про майбутнє постачання у півсотні машин вчора повідомив польський інтернет-часопис Defence24, пославшись на свої джерела. Зокрема йдеться, що це можуть бути машини середньої та важкої розмірної групи у дво- і тривісному виконанні.

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Нагадаємо, у попередній партії вантажних автомобілів прийшли повнопривідні транспортні засоби з колісною формулою 6х6 та 4х4, маса яких становить від 16,5 до 40 тонн. Це були Zеtros 1833A з колісною формулою 4×4, Zеtros 2733A (6×6), Zеtros 2743A (6×6) та їх аналоги інших модифікацій.

Mercedes-Benz Zetros 4042 6x6 в якості тягача. Фото: Daimler Truck AG

Вантажівки з високою прохідністю оснащені шестициліндровим рядним дизельним двигуном OM 460 потужністю від 360 до 476 к.с. Робочий об'єм 12,8 л забезпечує максимальний крутний момент до 2300 Нм.

Дизельні фільтри Bosch захищають паливну систему. Вони надійно відділяють тверді частинки й воду від пального, тож сприяють оптимальній роботі двигуна. Рекламна інформація

У стандартній комплектації стоїть 16-ступенева коробка передач і двоступенева роздавальна коробка Zetros. Блокування диференціала, що вмикається, може створювати тягу, навіть якщо окремі колеса втрачають зчеплення.