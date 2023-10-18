Еще полсотни грузовиков Mercedes Benz Zetros из парка Бундесвера должны прийти для Украины к началу зимней кампании на фронте.

Это будет дополнительная партия машин к уже поставленным 200 единицам Zetros различных модификаций, о которых мы писали раньше.

О предстоящих поставках в полсотни машин вчера сообщил польский интернет-журнал Defence24, сославшись на свои источники. В частности, говорится, что это могут быть машины средней и тяжелой размерной группы в двух- и трехосном исполнении.

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Напомним, в предыдущей партии грузовиков пришли полноприводные транспортные средства с колесной формулой 6х6 и 4х4, масса которых составляет от 16,5 до 40 тонн. Это были Zеtros 1833A с колесной формулой 4×4, Zеtros 2733A (6×6), Zеtros 2743A (6×6) и их аналоги других модификаций.

Mercedes-Benz Zetros 4042 6x6 в качестве тягача. Фото: Daimler Truck AG

Грузовики с высокой проходимостью оснащены шестицилиндровым дизельным рядным двигателем OM 460 мощностью от 360 до 476 л.с. Рабочий объем 12,8 л обеспечивает максимальный крутящий момент до 2300 Нм.

Дизельные фильтры Bosch защищают топливную систему. Они надежно отделяют твердые частицы и воду от горючего и способствуют оптимальной работе двигателя. Рекламная информация

В стандартной комплектации стоит 16-ступенчатая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка Zetros. Блокировка включаемого дифференциала может создавать тягу, даже если отдельные колеса теряют сцепление.