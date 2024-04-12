Автомобіль можуть презентувати у 2026 році. Подейкують, що кросовер не буде пов’язаний з будь-яким теперішнім автомобілем в лінійці Mercedes-Benz й створений власними силами підрозділу AMG.

Як повідомляє Autocar, новинка буде створена на власній майбутній платформі підрозділу під назвою AMG.EA та матиме довгу колісну базу. Очікується, що кросовер стане конкурентом для Lotus Eletre та майбутньої трирядної електричної моделі від Porsche.

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Повідомляється, що Mercedes-AMG представить концепт авто перед його запуском в серію. Невідомо, скільки електромоторів отримає новинка. Очікується, що мінімум 2, адже авто матиме повний привід.

Концепт Vision AMG

Поки що безіменна модель позашляховика може бути еквівалентом концепту Vision AMG. Подейкують, що Mercedes-Benz вже переоснащує свій завод в Зіндельфінгені, щоб забезпечити виробництво нового позашляховика.

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Цілком ймовірно, що кросовер збиратиметься на одному конвеєрі з седаном, дебют якого також очікується в 2026 році. Той факт, що підрозділ AMG тепер матиме власну платформу для електромобілів, може бути знаком того, що Mercedes-Benz не відмовився від ідеї високопродуктивних електромобілів у своєму новому плані електрифікації.