Чутки про те, що Porsche готує позашляховик, більший за поточні Macan та Cayene, підтвердились. Прототип помітили під час тестувань. Очікується, що новий кросовер зможе перевершити успіх моделі Cayene.

Про наміри компанії Porsche створити розкішний трирядний електрокросовер стало відомо ще у 2021 році. Згодом ці чутки підтвердив генеральний директор компанії Олівер Блюме й додав, що кодова назва моделі – K1.

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Однак, відтоді плани автовиробника змінились. Річ у тім, що проєкт K1 затверджував вже колишній керівник концерну Volkswagen Герберт Дісс. Олівер Блюме, який тепер займає цю посаду, не дуже поділяє намір на тотальну електрифікацію.

Зокрема, він заморозив проєкт заснування нової фабрики, яка мала займатися виробництвом електромобілів, а розробка нової архітектури для електромобілів SSP, на якій, за чутками, було побудовано Porsche K1 – була призупинена на певний час.

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Наразі невідомо, яка доля чекає на проєкт трирядного кросовера від Porsche. Раніше повідомлялося, що його презентують приблизно в 2025 році, проте зараз схоже, що новинка дебютує не раніше 2026 року.

Прототип, який помітили шпигуни, має досить незвичні як для лінійки Porsche форми та лінії кузова. Проте, схоже, що це авто вже проходить фінальні етапи випробувань, адже прототип мав фари та ліхтарі, які виглядають схожими на ті, що встановлюються на серійні моделі.

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Наразі подейкують, що модель збиратимуть у Лейпцигу, Німеччина, де виготовляються актуальні Panamera та Macan й флагманський позашляховик дебютує як новинка 2027 модельного року..