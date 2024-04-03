Слухи о том, что Porsche готовит внедорожник, больше текущих Macan и Cayene подтвердились. Прототип заметили во время тестирований. Ожидается, что новый кроссовер сможет превзойти успех модели Cayene.

О намерениях компании Porsche создать роскошный трехрядный электро кроссовер стало известно еще в 2021 году. Впоследствии эти слухи подтвердил генеральный директор компании Оливер Блюме и добавил, что кодовое название модели – K1.

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Однако, с тех пор планы автопроизводителя изменились. Дело в том, что проект K1 утверждал уже бывший руководитель концерна Volkswagen Герберт Дисс. Оливер Блюме, который теперь занимает эту должность, не очень разделяет намерение на тотальную электрификацию.

В частности, он заморозил проект основания новой фабрики, которая должна была заниматься производством электромобилей, а разработка новой архитектуры для электромобилей SSP, на которой, по слухам, было построено Porsche K1 – была приостановлена на время.

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Пока неизвестно, какая судьба ждет проект трехрядного кроссовера от Porsche. Ранее сообщалось, что его презентуют примерно в 2025 году, однако сейчас похоже, что новинка дебютирует не ранее 2026 года.

Прототип, который заметили шпионы, имеет довольно необычные как для линейки Porsche формы и линии кузова. Однако, похоже, что это авто уже проходит финальные этапы испытаний, ведь прототип имел фары и фонари, которые выглядят похожими на те, что устанавливаются на серийные модели.

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Сейчас поговаривают, что модель будут собирать в Лейпциге, Германия, где изготавливаются актуальные Panamera и Macan и флагманский внедорожник дебютирует как новинка 2027 модельного года.