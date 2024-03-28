Объявлены цены на самый мощный Porsche Panamera 2025 с активной подвеской Porsche Active Ride. С опциями прайс достигает 285 205 долларов.

Стартует цена самого мощного Porsche Panamera 2025-го модельного года от 192 995 долларов. В результате вы получите седан Panamera Turbo E-Hybrid мощностью 670 л. Однако, как и в случае с другими продуктами Porsche, цена увеличивается, если вы начинаете добавлять опции.

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Вы можете собрать свой Panamera Turbo E-Hybrid с помощью конфигуратора, который доступен на сайте. Porsche перечисляет множество опций, которые могут добавить к цене почти 100 000 долларов, причем самая дорогая версия достигает 285 205 долларов.

Turbo E-Hybrid оснащен 4-литровым гибридным двигателем V-8 с двойным турбонаддувом, развивающим крутящий момент 920 Н-м. Седан может разогнаться до 96 км/ч с пакетом Sport Chrono всего за 3 секунды и достичь максимальной скорости 315 км/ч на летней резине.

Новый E-Hybrid имеет немного меньшую мощность, чем предыдущий Turbo S E-Hybrid (690 л.с.), но Porsche компенсировал это падение увеличением момента на 45 Нм. Электродвигатель у него тоже мощнее - 187 л.с. против 134 л.с. Емкость аккумулятора также увеличивается с 17,9 до 25,9 кВт-ч.

Porsche контролирует всю эту мощность и массу автомобиля в 2350 кг с помощью Porsche Active Ride – полностью активной системы подвески. Это позволяет Porsche прекрасно контролировать движения кузова автомобиля, заставляя его наклоняться в поворотах, как мотоцикл, или наклоняться вперед/назад во время торможения и ускорения.

Стоит добавить, что Panamera 4 E-Hybrid стоит от 117 495 долларов. Стартовая цена 4S E-Hybrid составляет 128 795 долларов, а Porsche Panamera начального уровня стоит 104 795 долларов.