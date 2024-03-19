Автомобиль создала американская компания Singer Vehicle Design, которая выпускает редкие копии классического Porsche середины 70 годов. Всего было выпущено около 300 экземпляров Porsche 911 Singer и теперь в Украине появился владелец такого купе.

Компания занимается превращением старых Porsche в настоящие современные спорткары: автомобиль оснащают карбоновым кузовом с несколько измененными элементами для улучшения аэродинамики, диодной оптикой и каркасом безопасности со спортивными сиденьями в салоне.

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Кроме этого, кардинальных изменений также получают двигатель, трансмиссия и подвеска, ведь их полностью собирают с нуля. Экземпляр, который привезли в Украину, оснащен оппозитной шестеркой, объемом 4,0 литра, мощностью 390 л.с. с воздушным охлаждением, работающий в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Дизайн авто выполнен в стиле 964 модели начала 90-х годов в сочетании с элементами редкого Porsche 911 Carrera 2,7 RS начала 1970-х. Вес этого Porsche 911 Singer достигает около тонны, а потому автомобиль может достичь первой сотни всего за 3,3 секунды.

Ориентировочная стоимость этого экземпляра начинается от 650 000 долларов, однако может быть выше, учитывая, что каждый автомобиль компания Singer собирает вручную. Кто именно из круга состоятельных украинцев стал владельцем купе также неизвестно.

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Интересно, что основатель Singer Vehicle Design - Роб Дикинсон, является страстным фанатом Porsche, а особенно 930 поколения. Дело в том, что в 11-летнем возрасте ему посчастливилось проехаться на одном таком купе, после чего эти немецкие спортивные авто навсегда остались в его сердце.