Автомобіль створила американська компанія Singer Vehicle Design, яка випускає рідкісні копії класичного Porsche середини 70 років. Усього було випущено близько 300 екземплярів Porsche 911 Singer й тепер в Україні з’явився власник такого купе.

Компанія займається перетворенням старих Porsche на справжні сучасні спорткари: автомобіль оснащують карбоновим кузовом з дещо зміненими елементами для покращення аеродинаміки, діодною оптикою та каркасом безпеки зі спортивними сидіннями в салоні.

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Окрім цього, кардинальних змін також отримують двигун, трансмісія та підвіска, адже їх повністю збирають з нуля. Екземпляр, який привезли в Україну, оснащено опозитною шісткою, об’ємом 4,0 літри, потужністю 390 к.с. з повітряним охолодженням, що працює в парі з 6-ступеневою коробкою передач.

Дизайн авто виконано в стилі 964 моделі початку 90-х років у поєднанні з елементами рідкісного Porsche 911 Carrera 2,7 RS початку 1970-х. Вага цього Porsche 911 Singer сягає близько тони, а тому автомобіль може досягнути першої сотні всього за 3,3 секунди.

Орієнтована вартість цього екземпляра починається від 650 000 доларів, однак може бути вищою, враховуючи, що кожен автомобіль компанія Singer збирає вручну. Хто саме з кола заможних українців став власником купе також невідомо.

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Цікаво, що засновник Singer Vehicle Design – Роб Дікінсон, є палким фанатом Porsche, а особливо 930 покоління. Річ у тім, що в 11-річному віці йому поталанило проїхатись на одному такому купе, після чого ці німецькі спортивні авто назавжди залишились в його серці.