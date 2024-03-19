Автомобіль створила американська компанія Singer Vehicle Design, яка випускає рідкісні копії класичного Porsche середини 70 років. Усього було випущено близько 300 екземплярів Porsche 911 Singer й тепер в Україні з’явився власник такого купе.

Компанія займається перетворенням старих Porsche на справжні сучасні спорткари: автомобіль оснащують карбоновим кузовом з дещо зміненими елементами для покращення аеродинаміки, діодною оптикою та каркасом безпеки зі спортивними сидіннями в салоні.

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Окрім цього, кардинальних змін також отримують двигун, трансмісія та підвіска, адже їх повністю збирають з нуля. Екземпляр, який привезли в Україну, оснащено опозитною шісткою, об’ємом 4,0 літри, потужністю 390 к.с. з повітряним охолодженням, що працює в парі з 6-ступеневою коробкою передач.

Дизайн авто виконано в стилі 964 моделі початку 90-х років у поєднанні з елементами рідкісного Porsche 911 Carrera 2,7 RS початку 1970-х. Вага цього Porsche 911 Singer сягає близько тони, а тому автомобіль може досягнути першої сотні всього за 3,3 секунди.

@luxcars.kyiv 1/1 in 🇺🇦 Porsche 911 Reimagined by Singer ”Kyiv Commission. Надзвичайно ексклюзивний та рідкісний екземпляр 🫣 #porsche964 #porsche911 #singer911 #singer #porschesinger #964 #911 #kyiv #ukraine

Орієнтована вартість цього екземпляра починається від 650 000 доларів, однак може бути вищою, враховуючи, що кожен автомобіль компанія Singer збирає вручну. Хто саме з кола заможних українців став власником купе також невідомо.

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Цікаво, що засновник Singer Vehicle Design – Роб Дікінсон, є палким фанатом Porsche, а особливо 930 покоління. Річ у тім, що в 11-річному віці йому поталанило проїхатись на одному такому купе, після чого ці німецькі спортивні авто назавжди залишились в його серці.