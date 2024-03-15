Нове, третє покоління седану від Porsche вже помітили в Україні. Новинку сфотографували в Одесі. Судячи з того, що автомобіль зареєстрований на транзитних номерах, власник придбав його нещодавно.

Компанія Porsche представила нове покоління Panamera в листопаді минулого року. Нова генерація відрізняється від минулого покоління збільшеною потужністю, новим компонуванням салону та новими зовнішніми елементами.

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Початкові версії Panamera та Panamera 4 пропонуються з 2,9-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 348 кінських сил. Це дозволяє седану досягати першої сотні всього 5,0 секунд. Автомобіль, який помітили в Одесі, обладнано таким двигуном.

Більш потужна гібридна версія Panamera оснащена 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом і електродвигуном, що працює від акумулятора ємністю 25,9 кВт-год й видає 670 “конячок”.

Салон автомобіля також оновили. Відтепер Panamera, як і електричний Taycan, має оновлену центральну консоль з трьома дисплеями в салоні, а також селектор коробки передач праворуч від керма.

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Ззовні новинку можна впізнати за зміненою решіткою радіатора та новими матричними фарами з 4 “кристалами” всередині. Ціна нового Porsche Panamera в Україні починається з 4,2 мільйонів гривень, що еквівалентно 108 000 доларів.