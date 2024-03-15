Новое, третье поколение седана от Porsche уже заметили в Украине. Новинку сфотографировали в Одессе. Судя по тому, что автомобиль зарегистрирован на транзитных номерах - владелец приобрел его недавно.

Компания Porsche представила новое поколение Panamera в ноябре прошлого года. Новая генерация отличается от прошлого поколения увеличенной мощностью, новой компоновкой салона и новыми внешними элементами.

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Начальные версии Panamera и Panamera 4 предлагаются с 2,9-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 348 лошадиных сил. Это позволяет седану достигать первой сотни всего 5,0 секунды. Автомобиль, который заметили в Одессе, оборудован таким двигателем.

Более мощная гибридная версия Panamera оснащена 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, работающий от аккумулятора емкостью 25,9 кВт-ч и выдает 670 "лошадок".

Салон автомобиля также обновили. Отныне Panamera, как и электрический Taycan, имеет обновленную центральную консоль с тремя дисплеями в салоне, а также селектор коробки передач справа от руля.

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Внешне новинку можно узнать по измененной решетке радиатора и новым матричным фарам с 4 "кристаллами" внутри. Цена нового Porsche Panamera в Украине начинается с 4,2 миллиона гривен, что эквивалентно 108 000 долларов.