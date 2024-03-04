Редкий BMW XM в лимитированной версии Label Red недавно заметили в Киеве. Всего было выпущено 500 экземпляров BMW XM Label Red, а цена автомобиля в среднем составляет 250 000 долларов.

Версия Label Red мощнее обычного BMW XM. Общая мощность гибридной установки, которая представляет собой 4,4-литровый твин-турбо V8 с электромотором, составляет 750 л.с. и 1050 Нм крутящего момента.

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Кроссовер имеет вес в 2,7 тонны, однако может достичь первой сотни всего за 3,8 секунды. К тому же этот мощный плагин-гибрид является достаточно экономичным – он может преодолеть 83 км на электрической тяге, а в комбинированном режиме автопроизводитель отмечает расходы в 1,7 литра на 100 км.

Автомобиль также оборудован полным приводом, активным дифференциалом, адаптивными амортизаторами и управлением задних колес. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, или 290 км/ч, если автомобиль оборудован пакетом M Driver's.

BMW XM Label Red отличатся от обычной версии также красными элементами на кузове, карбоновыми деталями и красно-черной кожей в салоне, а также дисками 21 размера. Всего было выпущено 500 таких автомобилей.

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Интересно, что этот BMW XM Label Red заметили на парковке в Киеве, где он стоял рядом с еще одним самым дорогим внедорожником концерна BMW AG - Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого оценивают в среднем в $500 000.