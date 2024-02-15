В Украине появился владелец Ford Mustang Shelby GT 350. Это авто является очень редким и имеет значительные отличия от базовой версии Mustang.

Автомобиль заметили в Киеве. Номерные знаки указывают на то, что этот Ford Mustang официально зарегистрирован в Украине. В общем, Mustang Shelby GT 350 очень редкое авто в нашей стране, хотя несколько лет назад был замечен голубой GT350 с американскими номерами.

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Shelby GT 350 – высокотехнологичный вариант базового Mustang. Оригинальный GT 350 появился в 1965 году и выпускался до 1970 года. Параллельно с GT 350 была представлена также версия GT 500, который был топовой версией обычного Ford Mustang.

В 2007 году, презентовав пятое поколение спорткара, компания Ford решила вернуть имя Shelby своим автомобилям. В том же году был представлен вариант GT 500, а в 2015 году появился вариант GT 350.

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Сердцем автомобиля является 5,2-литровый атмосферный V8, который выдает 526 л.с. и 582 Нм крутящего момента. Основное отличие версии GT 500 от этого авто заключается в механическом нагнетателе воздуха, который устанавливается на двигатель.

Купе оснащалось только 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль способен разогнаться до первой сотни всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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GT 350 отличается от обычного Mustang также тормозами Brembo, обвесом, 19- дюймовыми дисками и салоном с использованием карбоновых деталей. Также в купе отсутствует задний ряд сидений. Стоимость такого автомобиля в США начинается от 50 тысяч долларов.