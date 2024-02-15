В Україні з’явився власник Ford Mustang Shelby GT 350. Це авто дуже рідкісне та має значні відмінності від базової версії Mustang.

Автомобіль помітили у Києві. Номерні знаки вказують на те, що цей Ford Mustang офіційно зареєстрований в Україні. Загалом, Mustang Shelby GT 350 дуже рідкісне авто в нашій країні, хоча декілька років тому було помічено блакитний GT350 з американськими номерами.

Читайте також: В Україні з'явився ще один власник Ferrari 812 Superfast

Shelby GT 350 – високотехнологічний варіант базового Mustang. Оригінальний GT 350 з’явився у 1965 і випускався до 1970 року. Паралельно з GT 350 була представлена також версія GT 500, який був топовою версією звичайного Ford Mustang.

У 2007 році, презентувавши п’яте покоління спорткара, компанія Ford вирішила повернути ім’я Shelby своїм автомобілям. У тому ж році було презентовано варіант GT 500, а у 2015 році з’явився варіант GT 350.

Також цікаво: У Києві помітили унікальний Morgan за чверть мільйона доларів

Серцем автомобіля є 5,2-літровий атмосферний V8, який видає 526 к.с. та 582 Нм крутного моменту. Основна відмінність версії GT 500 від цього авто полягає в механічному нагнітачі повітря, який встановлюється на двигун.

Купе оснащувалось лише 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобіль здатен розігнатись до першої сотні всього за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість становить 290 км/год.

Читайте також: Ford Mustang пробив діру у приватному будинку: фото

GT 350 відрізняється від звичайного Mustang також гальмами Brembo, обвісом, 19- дюймовими дисками та салоном з використанням карбонових деталей. Також в купе відсутній задній ряд сидінь. Вартість такого автомобіля в США починається від 50 тисяч доларів.