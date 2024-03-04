Рідкісний BMW XM в лімітованій версії Label Red нещодавно помітили в Києві. Всього було випущено 500 екземплярів BMW XM Label Red, а ціна автомобіля в середньому становить 250 000 доларів.

Версія Label Red потужніша за звичайний BMW XM. Загальна потужність гібридної установки, яка являє собою 4,4-літровий твін-турбо V8 з електромотором, становить 750 к.с. та 1050 Нм крутного моменту.

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Кросовер має вагу в 2,7 тони, проте може досягнути першої сотні всього за 3,8 секунди. До того ж цей потужний плагін-гібрид є досить економічним – він може подолати 83 км на електричній тязі, а в комбінованому режимі автовиробник зазначає витрати в 1,7 літра на 100 км.

Автомобіль також обладнано повним приводом, активним диференціалом, адаптивними амортизаторами та керуванням задніх коліс. Максимальна швидкість обмежена 250 км/год, або 290 км/год, якщо автомобіль обладнано пакетом M Driver’s.

BMW XM Label Red відрізняться від звичайної версії також червоними елементами на кузові, карбоновими деталями та червоно-чорною шкірою в салоні, а також дисками 21 розміру. Усього було випущено 500 таких автомобілів.

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Цікаво, що цей BMW XM Label Red помітили на парковці в Києві, де він стояв поряд зі ще одним найдорожчим позашляховиком концерну BMW AG - Rolls-Royce Cullinan, вартість якого оцінюють в середньому в $500 000.