Оголошено ціни на найпотужніший Porsche Panamera 2025 з активною підвіскою Porsche Active Ride. З опціями прайс досягає 285 205 доларів.

Стартує ціна найпотужнішого Porsche Panamera 2025-го модельного року від 192 995 доларів. В результаті ви отримаєте седан Panamera Turbo E-Hybrid потужністю 670 л. Однак, як і у випадку з іншими продуктами Porsche, ціна збільшується, якщо ви починаєте додавати опції.

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Ви можете зібрати свій Panamera Turbo E-Hybrid за допомогою конфігуратора, який доступний на сайті. Porsche перераховує безліч опцій, які можуть додати до ціни майже 100 000 доларів, причому найдорожча версія досягає 285 205 доларів.

Turbo E-Hybrid оснащений 4-літровим гібридним двигуном V-8 з подвійним турбонаддувом, що розвиває крутний момент 920 Н·м. Седан може розігнатися до 96 км/год із пакетом Sport Chrono всього за 3 секунди та досягти максимальної швидкості 315 км/год на літній гумі.

Новий E-Hybrid має трохи меншу потужність, ніж попередній Turbo S E-Hybrid (690 к.с.), але Porsche компенсував це падіння збільшенням моменту на 45 Нм. Електродвигун у нього теж потужніший - 187 к.с. проти 134 л.с. Місткість акумулятора також збільшується з 17,9 до 25,9 кВт·год.

Porsche контролює всю цю потужність та масу автомобіля в 2350 кг за допомогою Porsche Active Ride – повністю активної системи підвіски. Це дозволяє Porsche чудово контролювати рухи кузова автомобіля, змушуючи його нахилятися в поворотах, як мотоцикл, або нахилятися вперед/назад під час гальмування та прискорення.

Варто додати, що Panamera 4 E-Hybrid коштує від 117 495 доларів. Стартова ціна 4S E-Hybrid складає 128 795 доларів, а Porsche Panamera початкового рівня коштує 104 795 доларів.