На горизонте новый автомобиль от Porsche. Перед ним стоят очень амбициозные задачи, одна из которых побить действующие рекорды на Нюрбургринге.

Porsche идет по пути электрификации всей линейки. Компания выпустила Taycan в 2019 году, а новый Macan EV поступит в продажу позже в этом году. Электрический 718 должен дебютировать в 2024 году, а Cayenne присоединится к лидерам электромобилей где-то после этого.

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Тем не менее, мы больше всего в восторге от того, что может возглавлять электрическое портфолио Porsche: новый гиперкар.

Porsche взял пример с прототипов гоночных автомобилей Ле-Мана, таких как 919 Hybrid, с дверями, которые открываются вперед и вверх. Вертикальные фары украшают заостренный нос с массивными воздухозаборниками в основании бампера, которые способствуют охлаждению и аэродинамике.

Стеклянный пузырь покрывает роскошную кабину, обшитую глубокими ковшеобразными сиденьями, контрастными цветами, открытым карбоном, шеститочечными ремнями безопасности и рулем в стиле Формулы-1. Эта стеклянная кабина образует изящную заднюю часть со встроенным спойлером и подсвеченным логотипом Porsche, окруженным тонкими задними фонарями с обеих сторон.

Надеемся, серийная версия очень похожа на Mission X, но непонятно, сколько из этих реплик будет использовано на дороге. На визуализации представлена серийная версия Porsche Mission X со многими такими же элементами, как и концепт, но с покраской Porsche Smyrna Green, аэродинамическими колесными дисками и несколькими другими тонкими штрихами.

Что под капотом?

Верьте или нет, концепт Porsche Mission X имеет центральное расположение двигателя. В отличие от других электромобилей, которые располагают свои батареи в доске пола, батареи Mission X находятся позади сидений. Они называют это конфигурацией "e-core". Porsche сделал это, чтобы попытаться воссоздать динамику управляемости автомобиля с центральным расположением двигателя. Непонятно, выйдет ли тот же макет в производство.

Кроме того, Porsche не предложил конкретных деталей относительно трансмиссии. Концепция Mission X имела соотношение мощности к весу одна лошадиная сила на килограмм и 900-вольтную архитектуру. Итак, если новый гиперкар весит около 1700 кг, как 918 Spyder, он может иметь до 1700 лошадиных сил. Это также должен быть первый автомобиль Porsche с тремя электродвигателями и полным приводом.

Когда появится?

С приблизительной мощностью 1700 л.с. электрокар Porsche должен быть очень быстрым. Двухмоторный Taycan Turbo GT разгоняется до сотни за 2,1 секунды с пакетом Weissach, поэтому трехмоторный гиперкар может быть еще быстрее. Менее 2,0 секунд - это вполне возможно.

Porsche уже заявила, что хочет преодолеть время круга на Нюрбургринге, что означало бы опередить время круга Mercedes-AMG One 6:30.70. Если он стремится к серийному рекорду EV, ему придется побить время круга Rimac Nevera 7:05.29.

Абсолютный рекорд этой трассы (6:11.13) был установлен в 1983 году на Porsche 956 и продержался 35 лет. Побить его смогли только 2018 году на Porsche 919 Hybrid Evo преодолев трассу за 5:19.55.

Сколько будет стоить?

Ожидайте, что гиперкар Porsche будет иметь шесть цифр в ценнике. Недавно компания представила Taycan Turbo GT мощностью 1092 лошадиные силы и стартовой ценой 232 000 долларов, что делает его самым дорогим электромобилем Porsche на сегодня. Электрический гиперкар должен легко преодолеть это, чтобы стать одним из самых дорогих автомобилей в модельной линейке.

Для сравнения, 918 Spyder поступил в продажу в 2013 году за 845 000 долларов, но текущие цены на гиперкар легко достигают нескольких миллионов. Rimac Nevera стоит 2,4 миллиона долларов, Mercedes-AMG One – 2,7 миллиона долларов, а Aston Martin Valkyrie – более 3,0 миллиона долларов.

Ожидается, что производство нового гиперкара Porsche будет ограниченным. Компания выпустила только 918 экземпляров 918 Spyder, а Carrera GT ограничилась лишь 1270 экземплярами. 959 был еще более редким - Porsche построил лишь 292 из них.