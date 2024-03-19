На горизонті - новий автомобіль від Porsche. Перед ним стоять дуже амбітні завдання, одне з яких - побити діючі рекорди на Нюрбургрингу.

Porsche йде шляхом електрифікації всієї лінійки. Компанія випустила Taycan у 2019 році, а новий Macan EV надійде в продаж пізніше цього року. Електричний 718 має дебютувати у 2024 році, а Cayenne приєднається до лідерів електромобілів десь після цього.

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Тим не менш, ми найбільше в захваті від того, що може очолювати електричне портфоліо Porsche: новий гіперкар.

Porsche взяв приклад із прототипів гоночних автомобілів Ле-Мана, таких як 919 Hybrid, особливо з дверима, які відкриваються вперед і вгору. Вертикальні фари прикрашають загострений ніс з масивними повітрозабірниками в основі бампера, які сприяють охолодженню та аеродинаміці.

Скляна бульбашка вкриває розкішну кабіну, обшиту глибокими ковшеподібними сидіннями, контрастними кольорами, відкритим карбоном, шеститочковими ременями безпеки та кермом у стилі Формули-1. Ця скляна кабіна утворює витончену задню частину з вбудованим спойлером і підсвіченим логотипом Porsche, оточеним тонкими задніми ліхтарями з обох боків.

Сподіваємось, серійна версія дуже схожа на Mission X, але незрозуміло, скільки з цих реплік буде використано на дорозі. На візуалізації представлено серійну версію Porsche Mission X з багатьма такими ж елементами, як і концепт, але з фарбуванням Porsche Smyrna Green, аеродинамічними колісними дисками та кількома іншими тонкими штрихами.

Що під капотом?

Вірте чи ні, концепт Porsche Mission X має центральне розташування двигуна. На відміну від інших електромобілів, які розташовують свої батареї в дошці підлоги, батареї Mission X знаходяться позаду сидінь. Вони називають це конфігурацією "e-core". Porsche зробив це, щоб спробувати відтворити динаміку керованості автомобіля з центральним розташуванням двигуна. Незрозуміло, чи вийде той самий макет у виробництво.

Крім того, Porsche не запропонував конкретних деталей щодо трансмісії. Концепція Mission X мала співвідношення потужності до ваги одна кінська сила на кілограм та 900-вольтну архітектуру. Отже, якщо новий гіперкар важить близько 1700 кг, як 918 Spyder, він може мати до 1700 кінських сил. Це також має бути перший автомобіль Porsche з трьома електродвигунами та повним приводом.

Коли з’явиться?

З приблизною потужністю 1700 к.с. електрокар Porsche повинен бути дуже швидким. Двомоторний Taycan Turbo GT розганяється до сотні за 2,1 секунди з пакетом Weissach, тож тримоторний гіперкар може бути ще швидшим. Менше 2,0 секунд — це цілком можливо.

Porsche вже заявила, що хоче подолати час кола на Нюрбургрингу, що означало б випередити час кола Mercedes-AMG One 6:30.70. Якщо він прагне до серійного рекорду EV, йому доведеться побити час кола Rimac Nevera 7:05.29.

Абсолютний рекорд цієї траси (6:11.13) був встановлений у 1983 році на Porsche 956 та протримався 35 років. Побити його змогли лише 2018 році на Porsche 919 Hybrid Evo, подолавши трасу за 5:19.55.

Скільки буде коштувати?

Очікуйте, що гіперкар Porsche матиме шість цифр у ціннику. Нещодавно компанія представила Taycan Turbo GT потужністю 1092 кінські сили та стартовою ціною 232 000 доларів, що робить його найдорожчим електромобілем Porsche на сьогодні. Електричний гіперкар повинен легко подолати це, щоб стати одним із найдорожчих автомобілів у модельній лінійці.

Для порівняння: 918 Spyder надійшов у продаж у 2013 році за 845 000 доларів, але поточні ціни на гіперкар легко досягають кількох мільйонів. Rimac Nevera коштує 2,4 мільйона доларів, Mercedes-AMG One – 2,7 мільйона доларів, а Aston Martin Valkyrie – понад 3,0 мільйона доларів.

Очікується, що виробництво нового гіперкара Porsche буде обмеженим. Компанія випустила лише 918 екземплярів 918 Spyder, а Carrera GT обмежилася лише 1270 екземплярами. 959 був ще більш рідкісним - Porsche побудував лише 292 з них.