Оновлення електричного Mercedes-Benz EQS важко назвати кардинальними. Навряд чи вони матимуть суттєвий вплив на продажі.

Компанія Mercedes-Benz вирішила оновити флагманський електричний ліфтбек EQS рівно через три роки після його дебюту. Цікаво, що виправлений дизайн та нова батарея не призвели до подорожчання EQS, тому що він і до рестайлінгу коштував надто дорого.

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EQS продається набагато гірше, ніж очікували ринкові аналітики. Зрозуміло, що свій вплив мало глобальне уповільнення попиту на електромобілі, але становище моделі погіршив специфічний дизайн і незручна сенсорна ергономіка – саме на цій моделі дебютувало гігантське монолітне табло MBUX Hyperscreen на всю ширину передньої панелі. Псує репутацію електричного флагмана ще й рекордне падіння ціни на вторинному ринку: половину своєї вартості EQS втрачає вже в перший рік експлуатації.

Рестайлінг Mercedes-Benz EQS вийшов доволі скромним і весь сконцентрований на передній частині: «на численні прохання» точковий орнамент на глухій панелі між фарами поступився місцем намальованій решітці з трьома горизонтальними планками та однією вертикальною, анфас EQS тепер нагадує класичний S-Class. Велика емблема Mercedes-Benz з панелі між фарами зникла, зате над нею з’явився класичний «приціл» з трипроменевою зіркою – не аеродинамічно, проте статусно.

Для салону EQS тепер доступний пакет Rear Comfort Package Plus, що підвищує рівень комфорту у другому ряду. До нього входять висувні підпірки для ніг задніх пасажирів та збільшені діапазони регулювань крісел, щоб пасажири могли зайняти напівлежаче положення. За доплату також пропонуються розширений обігрів сидінь (тепло надходить в район шиї та плечей), регулювання глибини посадки за допомогою пневмокамер та підсвічування спинок передніх крісел. А особливо жадібним до розкоші клієнтам адресовано спеціальне виконання Manufaktur Selection з ексклюзивними кольорами, ексклюзивним дизайном 21-дюймових колісних дисків та ексклюзивним оздобленням салону.

Головне технічне нововведення – нова батарея: ємність збільшилася зі 108,4 до 118 кВт-год, запас ходу на одному заряді за циклом WLTP зріс з 635-717 км до 683-822 км залежно від модифікації. А наступного року EQS, якщо вірити інсайдерам, переїде з 400-вольтової на 800-вольтову електричну архітектуру та отримає електромотори власного виробництва Mercedes-Benz замість нинішніх від Valeo.

У продажу оновлений Mercedes-Benz EQS з’явиться 25 квітня після його прем’єри на Пекінському автосалоні. Втім, головною прем’єрою Mercedes-Benz у Пекіні буде не оновлений EQS, а електрична версія позашляховика G-Class.