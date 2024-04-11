Обновления электрического Mercedes-Benz EQS трудно назвать кардинальными. Вряд ли они окажут сильное влияние на продажи.

Компания Mercedes-Benz решила обновить флагманский электрический лифтбек EQS ровно через три года после его дебюта. Интересно, что обновленный дизайн и новая батарея не привели к подорожанию EQS, потому что он и до рестайлинга стоил слишком дорого.

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EQS продаётся гораздо хуже, чем ожидали рыночные аналитики. Понятно, что свое влияние имело глобальное замедление спроса на электромобили, но положение модели усугубил специфический дизайн и неудобная сенсорная эргономика – именно на этой модели дебютировало гигантское монолитное табло MBUX Hyperscreen на всю ширину передней панели. Портит репутацию электрического флагмана еще и рекордное падение цены на вторичном рынке: половину своей стоимости EQS теряет уже в первый год эксплуатации.

Рестайлинг Mercedes-Benz EQS получился довольно скромным и весь сконцентрирован на передней части: "по многочисленным просьбам" точечный орнамент на глухой панели между фарами уступил место нарисованной решетке с тремя горизонтальными планками и одной вертикальной, анфас EQS теперь напоминает классический S-Class. Большая эмблема Mercedes-Benz с панели между фарами исчезла, зато над ней появился классический "прицел" с трехлучевой звездой – не аэродинамично, зато статусно.

Для салона EQS теперь доступен пакет Rear Comfort Package Plus, повышающий уровень комфорта во втором ряду. В него входят выдвижные подпорки для ног задних пассажиров и увеличенные диапазоны регулировок кресел, чтобы пассажиры могли занять полулежачее положение. За доплату также предлагаются расширенный обогрев сидений (тепло поступает в район шеи и плеч), регулировка глубины посадки с помощью пневмокамер и подсветка спинок передних кресел. А особенно жадным до роскоши клиентам адресовано специальное исполнение Manufaktur Selection с эксклюзивными цветами, эксклюзивным дизайном 21-дюймовых колесных дисков и эксклюзивной отделкой салона.

Главное техническое новшество – новая батарея: емкость увеличилась со 108,4 до 118 кВт-ч, запас хода на одном заряде по циклу WLTP вырос с 635-717 км до 683-822 км в зависимости от модификации. А в следующем году EQS, если верить инсайдерам, переедет с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру и получит электромоторы собственного производства Mercedes-Benz вместо нынешних от Valeo.

В продаже обновленный Mercedes-Benz EQS появится 25 апреля после его премьеры на Пекинском автосалоне. Впрочем, главной премьерой Mercedes-Benz в Пекине будет не обновленный EQS, а электрическая версия внедорожника G-Class.