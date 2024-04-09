Немецкий автопроизводитель представит новинку на Пекинском автосалоне уже 24 апреля. Прототип автомобиля ранее показали на CES 2024 в январе.

Проект электрического внедорожника был начат в 2021 году и с тех пор Mercedes-Benz занимался разработкой модели. Накануне презентации, которая состоится совсем скоро, генеральный директор компании Ола Келлениус провел испытания "электрогелендвагена" в холодных условиях.

Читайте также: Официально представлен новый Mercedes-Benz G-класс

"С самого начала было решено, что электрический G-класс должен быть по крайней мере таким же хорошим, как и модель с двигателем внутреннего сгорания, как на дороге, так и на бездорожье", - сказал управляющий директор бренда Эммерих Шиллер.

Также известно, что электрический G-класс умеет выполнять так называемый "танковый разворот" благодаря четырехмоторной трансмиссии. Подобный "трюк" также умеет выполнять Yangwang U8 от BYD, который, вероятно, будет прямым конкурентом новинки от Mercedes-Benz на китайском рынке.

Mercedes-Benz заявляет, что система с 4 двигателями должна подарить новому G-классу превосходные внедорожные характеристики и роскошные впечатления от езды на дороге.

Также интересно: Mercedes-Benz готовит еще один рестайлинг для GLE

Хотя автопроизводитель еще не раскрыл всех деталей, но уже известно, что новинка будет иметь батарею примерно на 100 кВт-ч и запас хода до 400 км. Также внедорожник будет иметь герметичный аккумулятор, чтобы иметь возможность преодолевать неглубокие водные препятствия. Вес нового G-класс будет составлять около 3,5 тонн.