Німецький автовиробник представить новинку на Пекінському автосалоні вже 24 квітня. Прототип автомобіля раніше показали на CES 2024 у січні.

Проєкт електричного позашляховика було розпочато у 2021 році й відтоді Mercedes-Benz займався розробкою моделі. Напередодні презентації, яка відбудеться зовсім скоро, генеральний директор компанії Ола Келленіус провів випробування “електрогелендвагена” в холодних умовах.

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«З самого початку було вирішено, що електричний G-клас повинен бути принаймні таким же хорошим, як і модель з двигуном внутрішнього згоряння, як на дорозі, так і на бездоріжжі», — сказав керуючий директор бренду Еммеріх Шиллер.

Також відомо, що електричний G-клас вміє виконувати так званий “танковий розворот” завдяки чотиримоторній трансмісії. Подібний “трюк” також вміє виконувати Yangwang U8 від BYD, який, ймовірно, буде прямим конкурентом новинки від Mercedes-Benz на китайському ринку.

Mercedes-Benz заявляє, що система з 4 двигунами повинна подарувати новому G-класу чудові позашляхові характеристики та розкішні враження від їзди на дорозі.

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Хоч автовиробник ще не розкрив всіх деталей, але вже відомо, що новинка матиме батарею приблизно на 100 кВт-год й запас ходу до 400 км. Також позашляховик матиме герметичний акумулятор, аби мати змогу долати неглибокі водні перешкоди. Вага нового G-клас буде становити близько 3,5 тон.