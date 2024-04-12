Автомобиль могут презентовать в 2026 году. Поговаривают, что кроссовер не будет связан с каким-либо существующим автомобилем в линейке Mercedes-Benz и создан собственными силами подразделения AMG.

Как сообщает Autocar, новинка будет создана на собственной будущей платформе подразделения под названием AMG.EA и будет иметь длинную колесную базу. Ожидается, что кроссовер станет конкурентом для Lotus Eletre и будущей трехрядной электрической модели от Porsche.

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Сообщается, что Mercedes-AMG представит концепт авто перед его запуском в серию. Неизвестно, сколько электромоторов получит новинка. Ожидается, что минимум 2, ведь машина получит полный привод.

Концепт Vision AMG

Пока что безымянная модель внедорожника может быть эквивалентом концепта Vision AMG. Поговаривают, что Mercedes-Benz уже переоснащает свой завод в Зиндельфингене, чтобы обеспечить производство нового внедорожника.

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Вполне вероятно, что кроссовер будет собираться на одном конвейере с седаном, дебют которого также ожидается в 2026 году. Тот факт, что подразделение AMG теперь будет иметь собственную платформу для электромобилей, может быть знаком того, что Mercedes-Benz не отказался от идеи высокопроизводительных электромобилей в своем новом плане электрификации.