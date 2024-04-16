Двоциліндровий турбобензиновий двигун служив розширювачем запасу ходу.

EQS побудовано на спеціальній платформі для електромобілів, але Mercedes довго роздумувала над ідеєю використовувати бензиновий двигун. Не для того, щоб рухати колеса, а як генератор, щоб заряджати батарею на ходу. У новому звіті стверджується, що тестування прототипу проводилося з 1,0-літровим подовжувачем запасу ходу з турбонаддувом. Однак ці експерименти призупинили.

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Autocar цитує інсайдера Mercedes, який стверджує, що німецький бренд більше не займається розробкою електромобілів із збільшенням запасу ходу. Це вважається «перехідною технологією», яка є дорогою у виробництві та приносить лише мінімальні переваги. EQS нібито мав двоциліндрову версію двигуна "M254", встановлену в передній частині автомобіля. Потужність надходила від встановленого ззаду електродвигуна потужністю 268 к.с., який отримував енергію від літій-іонної батареї, встановленої в підлозі.

ДВС, встановлений спереду, напевно, не завадив би практичності, оскільки EQS все одно не має багажника. Однак додавання двигуна внутрішнього згоряння та невеликого паливного бака додало б ваги і без того важкому автомобілю.

Ціноутворення було б іншою проблемою. Логіка підказує нам, що EQS із розширенням діапазону був би дорожчим за наявності додаткового обладнання. Базова модель вже коштує починаючи від 104 400 доларів і до 147 550 доларів, без урахування опцій та податків.

Тим часом варто зазначити, що наприкінці 2020 року компанія уклала угоду з Geely щодо роботи над гібридними силовими агрегатами. Хоча подовжувачі дальності не були визначені, ми знаємо, що китайський автомобільний гігант має цей тип технології у своєму портфоліо. Партнерство передбачало, що Volvo, яка належить Geely, також використовуватиме ці двигуни.

Mercedes тепер спрямовує свої зусилля на звичайні електромобілі з акумуляторним живленням. Нещодавно випущений 2025 EQS вже є хорошими ліками від тривоги про дальність, оскільки збільшена батарея (з 108,4 до 118 кВт-год) забезпечує максимальний запас ходу WLTP 822 км.