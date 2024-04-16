Двухцилиндровый турбобензиновый двигатель служил расширителем запаса хода.

EQS построен на специальной платформе для электромобилей, но Mercedes долго раздумывала над идеей использовать бензиновый двигатель. Не для того, чтобы двигать колеса, а как генератор, чтобы заряжать батарею на ходу. В новом отчете утверждается, что тестирование прототипа проводилось с 1,0-литровым удлинителем запаса хода с турбонаддувом. Однако эти эксперименты приостановили.

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Autocar цитирует инсайдера Mercedes, который утверждает, что немецкий бренд больше не занимается разработкой электромобилей с увеличением запаса хода. Это считается "переходной технологией", которая является дорогой в производстве и приносит лишь минимальные преимущества. EQS якобы имел двухцилиндровую версию двигателя "M254", установленную в передней части автомобиля. Мощность поступала от установленного сзади электродвигателя мощностью 268 л.с., который получал энергию от литий-ионной батареи, установленной в полу.

ДВС, установленный спереди, наверняка, не помешал бы практичности, поскольку EQS все равно не имеет багажника. Однако добавление двигателя внутреннего сгорания и небольшого топливного бака добавило бы веса и без того тяжелому автомобилю.

Ценообразование было бы другой проблемой. Логика подсказывает нам, что EQS с расширением диапазона был бы дороже при наличии дополнительного оборудования. Базовая модель уже стоит начиная от 104 400 долларов и до 147 550 долларов, без учета опций и налогов.

Между тем стоит отметить, что в конце 2020 года компания заключила соглашение с Geely о работе над гибридными силовыми агрегатами. Хотя удлинители дальности не были определены, мы знаем, что китайский автомобильный гигант имеет этот тип технологии в своем портфолио. Партнерство предусматривало, что Volvo, которая принадлежит Geely, также будет использовать эти двигатели.

Mercedes теперь направляет свои усилия на обычные электромобили с аккумуляторным питанием. Недавно выпущенный 2025 EQS уже является хорошим лекарством от тревоги о дальности, поскольку увеличенная батарея (с 108,4 до 118 кВт-ч) обеспечивает максимальный запас хода WLTP 822 км.