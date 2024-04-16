Компания проводит финальные тестирования нового C-Class EV, который планируют представить во второй половине 2025 года. Новинка позаимствует некоторые элементы стиля у моделей EQE и EQS.

Параллельно компания BMW уже ведет разработку нового поколения модели i3, старт серийного производства которого также запланирован на начало 2026 года.

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Электрический прототип, который заметили шпионы, сильно отличается от обычного C-Class. Вместо платформы ММА электрическая модель будет использовать MB.EA, которая также лежит в основе GLC EV и была создана для будущей, полностью электрической линейки бренда.

Пока что, информации о новой платформе мало. Известно лишь, что она будет иметь 800-вольтовую архитектуру, а компоненты будут собирать в Германии, Румынии и Китае.

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Эксперты предполагают, что Mercedes-Benz представит электрический C-Class EV с двумя электрическими двигателями и батареей в диапазоне 80 кВт-ч. Считается, что модель будет иметь роскошный интерьер, вдохновленный моделью Concept CLA Class.

Новинка будет иметь цифровую панель приборов, сенсорную информационно-развлекательную систему и еще один сенсорный экран для переднего пассажира. Также, судя по фото прототипа, модель будет седаном, а не лифтбэком.

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Электрический C-Class имеет относительно маленькое заднее стекло и панорамную стеклянную крышу. Передние и задние фонари этого прототипа, очевидно, не окончательные и серийная модель будет иметь другой дизайн. Также ожидается, что впоследствии появится "заряженная" версия AMG.