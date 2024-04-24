Немецкий автопроизводитель обновил сразу две версии 4 серии: электрическую i4 и бензиновую 4 Series Gran Coupe. Как и купе и кабриолет, которые были обновлены ранее, новинки получили измененный дизайн.

Новые версии 4 серии получили некоторые изменения в дизайне, в частности другие фары и лазерные задние фонари, а также новую информационно-развлекательную систему. BMW 430i Gran Coupe получила 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом на 255 лошадиных сил, который BMW дополнила 48-вольтовой системой мягкого гибрида.

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В версии M440i Cran Coupe мощность шестицилиндрового двигателя благодаря гибридной системе выросла до 386 л.с. Оба мотора работают в сочетании с новой восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic Sport.

Электрическая i4 теперь имеет 4 комплектации: M50 xDrive, eDrive40, eDrive35 и новую xDrive 40. BMW i4 xDrive 40 может похвастаться полным приводом и мощностью в 401 л.с. с крутящим моментом в 600 Нм и запасом хода до 548 км. Однако, заднеприводная модель eDrive40 может проехать до 600 км на одном заряде.

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В салоне представители 4 серии могут иметь два разных варианта руля: с двумя спицами для стандартных моделей и с тремя для версии M. Мультимедиа теперь работает благодаря новой информационно-развлекательной системе BMW iDrive 8.5.

Электрическая версия получила опцию планирования маршрута и остановок для подзарядки аккумулятора. Также покупатели могут получить подвеску M Sport, или адаптивную подвеску M, вместе с тормозами M Sport благодаря дополнительному пакету M Sport.