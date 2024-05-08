Пес-робот сканирует и контролирует производственное оборудование на заводе BMW Group Hams Hall.

Четвероногий робот по имени "SpOTTO" недавно присоединился к команде на заводе BMW Group Hams Hall в Великобритании. Автономный робот-собака сканирует завод, поддерживает техническое обслуживание и обеспечивает бесперебойную работу производственных процессов.

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Оснащенный визуальными, тепловыми и акустическими датчиками, SpOTTO используется в нескольких случаях: с одной стороны, он собирает ценные данные для цифрового двойника предприятия; с другой, он выполняет функцию сторожевого пса, наблюдая за техническим обслуживанием производственных мощностей.

SpOTTO играет ключевую роль в создании и совершенствовании полностью подключенного цифрового двойника завода. Цифровой двойник работает на трех уровнях: на первом создаются трехмерные изображения всего предприятия. Второй уровень содержит большой уровень данных, в который автономный робот-собака, производственные мощности и ИТ-системы на заводе передают всю необходимую информацию. На третьем – прикладном уровне – специальные программы сортируют собранные данные в понятные и прослеживаемые единицы.

Используя программы, эксперты Plant Hams Hall теперь могут оценивать и использовать эти данные. Примеры применения включают обеспечение качества и планирование производства.

Благодаря визуальным, тепловым и акустическим датчикам SpOTTO может выполнять многочисленные задачи по техническому обслуживанию. Например, он отслеживает температуру производственного оборудования и немедленно распознает, если установка слишком горячая – это ранний признак потенциальной неисправности. На заводе BMW Group Hams Hall SpOTTO также специализируется на выявлении утечек в линиях сжатого воздуха, которые используются в производстве. Учитывая, что сжатый воздух требует значительного количества энергии, быстрое обнаружение утечек может снизить потребление энергии.

SpOTTO был создан Boston Dynamics под названием продукта "Spot". Это ловкий робот, достаточно мал, чтобы использовать его дома, он легко поднимается по лестнице и преодолевает пересеченную местность. "Spot" был переименован в SpOTTO в Plant Hams Hall, отдавая дань наследию британского завода двигателей. Густав Отто был одним из основателей BMW и сыном Николауса Отто, изобретателя четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. В 2023 году на заводе Hams Hall, где вместе с SpOTTO работает около 1600 человек, было произведено более 400 000 двигателей. Перед внедрением SpOTTO на заводе специальная команда испытала, для каких видов деятельности подойдет эта собака-робот. Кроме Hams Hall, другие заводы BMW Group также сейчас тестируют использование роботизированных собак.

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