Пес-робот сканує та контролює виробниче обладнання на заводі BMW Group Hams Hall.

Чотириногий робот на ім’я «SpOTTO» нещодавно приєднався до команди на заводі BMW Group Hams Hall у Великобританії. Автономний робот-собака сканує завод, підтримує технічне обслуговування та забезпечує безперебійну роботу виробничих процесів.

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Оснащений візуальними, тепловими та акустичними датчиками, SpOTTO використовується в кількох випадках: з одного боку, він збирає цінні дані для цифрового двійника підприємства; з іншого, він виконує функцію сторожового пса, наглядаючи за технічним обслуговуванням виробничих потужностей.

SpOTTO відіграє ключову роль у створенні та вдосконаленні повністю підключеного цифрового двійника заводу. Цифровий двійник працює на трьох рівнях: на першому створюються тривимірні зображення всього підприємства. Другий рівень містить великий рівень даних, у який автономний робот-собака, виробничі потужності та ІТ-системи на заводі передають всю необхідну інформацію. На третьому – прикладному рівні – спеціальні програми сортують зібрані дані в зрозумілі та простежувані одиниці.

Використовуючи програми, експерти Plant Hams Hall тепер можуть оцінювати та використовувати ці дані. Приклади застосування включають забезпечення якості та планування виробництва.

Завдяки візуальним, тепловим і акустичним датчикам SpOTTO може виконувати численні завдання з технічного обслуговування. Наприклад, він відстежує температуру виробничого обладнання та негайно розпізнає, якщо установка надто гаряча – це рання ознака потенційної несправності. На заводі BMW Group Hams Hall SpOTTO також спеціалізується на виявленні витоків у лініях стисненого повітря, які використовуються у виробництві. Враховуючи, що стиснене повітря потребує значної кількості енергії, швидке виявлення витоків може знизити споживання енергії.

SpOTTO був створений Boston Dynamics під назвою продукту «Spot». Це спритний робот, досить малий, щоб використовувати його вдома, він легко піднімається сходами та долає пересічену місцевість. «Spot» було перейменовано на SpOTTO в Plant Hams Hall, віддаючи данину спадщині британського заводу двигунів. Густав Отто був одним із засновників BMW і сином Ніколауса Отто, винахідника чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння. У 2023 році на заводі Hams Hall, де разом із SpOTTO працює близько 1600 людей, було вироблено понад 400 000 двигунів. Перед впровадженням SpOTTO на заводі спеціальна команда випробувала, для яких видів діяльності підійде ця собака-робот. Крім Hams Hall, інші заводи BMW Group також зараз тестують використання роботизованих собак.

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