Робот Apollo виконує фізично важкі та рутинні завдання, які не хочуть робити люди.

На заводі Mercedes-Benz наразі працює людиноподібний робот Apollo. Гуманоїдний робот розроблений американською компанією Apptronik.

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Він розміром із середньостатистичного чоловіка — при зрості 170 сантиметрів та вазі 73 кілограми Apollo здатний піднімати 25-кілограмові вантажі. До завдань робота на заводі входить перевірка якості комплектуючих та їх доставка на лінію збирання. Планується, що людиноподібним роботам доручать фізично важкі, повторювані та рутинні завдання, для яких «складніше знайти надійних працівників», йдеться в офіційній заяві Apptronik.

Financial Times пише, що це один із перших експериментів із застосуванням людиноподібних роботів в автомобільній промисловості. З очевидних плюсів їх використання немає необхідності реорганізовувати простір на заводах, оскільки такі машини (на відміну від, наприклад, роботизованих візків) переміщуються так само, як і люди.

У Mercedes-Benz запевнили, що не планують повністю замінити людей на роботи. «Нам, як і раніше, потрібні першокласні працівники, яким під силу вся складність супутніх завдань при виробництві автомобілів», — заявив журналістам директор з виробництва Йорг Бурцер. При цьому він додав, що компанія розглядає можливість застосування роботів Apollo не тільки на конвеєрі конвеєра, але і для інших цілей.

Над створенням гуманоїдного робота працює і голова Tesla Ілон Маск. Прототип, відомий під ім'ям Olimpus, здатний виконувати прості завдання, на кшталт поливу рослин та перенесення коробок.

При створенні робота використовуються компоненти електрокарів Tesla, зокрема, батарея ємністю 2,3 кіловат-години, система мікросхем та приводи для керування кінцівками. За словами Маска, серійний робот буде коштувати приблизно 20 тисяч доларів. Коли Optimus піде у серію, невідомо. Але в планах Tesla реалізувати в майбутньому від 10 до 20 мільярдів таких роботів.