Робот Apollo выполняет физически тяжелые и рутинные задачи, которые не хотят делать люди.

На заводе Mercedes-Benz сейчас работает человекоподобный робот Apollo. Гуманоидный робот разработан американской компанией Apptronik.

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Он размером со среднестатистического мужчину - при росте 170 сантиметров и весе 73 килограмма Apollo способен поднимать 25-килограммовые грузы. В задачи работа на заводе входит проверка качества комплектующих и их доставка на линию сборки. Планируется, что человекоподобным роботам поручат физически тяжелые, повторяющиеся и рутинные задачи, для которых "сложнее найти надежных работников", говорится в официальном заявлении Apptronik.

Financial Times пишет, что это один из первых экспериментов с применением человекоподобных роботов в автомобильной промышленности. Из очевидных плюсов их использования нет необходимости реорганизовывать пространство на заводах, поскольку такие машины (в отличие от, например, роботизированных тележек) перемещаются так же, как и люди.

В Mercedes-Benz заверили, что не планируют полностью заменить людей на роботов. "Нам, по-прежнему, нужны первоклассные работники, которым под силу вся сложность сопутствующих задач при производстве автомобилей", — заявил журналистам директор по производству Йорг Бурцер. При этом он добавил, что компания рассматривает возможность применения роботов Apollo не только на конвейере конвейера, но и для других целей.

Над созданием гуманоидного робота работает и глава Tesla Илон Маск. Прототип, известный под именем Olimpus, способен выполнять простые задачи, вроде полива растений и переноски коробок.

При создании робота используются компоненты электрокаров Tesla, в частности, батарея емкостью 2,3 киловатт-часа, система микросхем и приводы для управления конечностями. По словам Маска, серийный робот будет стоить примерно 20 тысяч долларов. Когда Optimus пойдет в серию, неизвестно. Но в планах Tesla реализовать в будущем от 10 до 20 миллиардов таких роботов.