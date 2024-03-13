Mercedes-Benz стал первым в мире производителем автомобилей, который проводит рентгеновский краш-тест. Компания заявляет, что такой метод позволит сделать автомобили бренда значительно безопаснее, чем раньше.

Во время краш-теста оранжевого Mercedes-Benz C-class, впервые и истории автоиндустрии был применен новейший рентгеновский прибор, способный сделать до 1000 детализированных фото момента удара за 1 секунду.

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Устройство создали благодаря сотрудничеству автопроизводителя с Институтом высокоскоростной динамики во Фрайбурге (EMI). Устройство было расположено на специальной платформе посреди испытательной площадки.

В салоне автомобиля с левой стороны был размещен один манекен SID II. Это тестовый образец с женской анатомией, специально разработанный для испытаний на боковой удар. В результате испытаний было доказано, что рентгеновская технология помогает одномоментно увидеть сотни различных процессов деформации.

"Первая в мире авария с рентгеновским излучением показывает, что эта технология может предоставить новые знания. Мы узнаем, что происходит внутри автомобиля во время аварии. Рентгеновские изображения также дают возможность еще больше улучшить качество модели цифровых прототипов", - профессор Пол Дик, директор по безопасности транспортных средств Mercedes-Benz AG.

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Как заявил автопроизводитель, инженеры компании несколько лет работали над разработкой и внедрением технологии рентгеновских снимков в процесс краш-тестов. К тому же устройство, которое использует Mercedes-Benz, намного мощнее, обычных устройств. Энергия фотонов этого линейного ускорителя составляет до 9 мегаэлектронвольт. Это позволяет "просветить" все элементы, которые обычно используются в конструкции транспортных средств.

Устройство "сканирует" автомобиль сверху и делает 1000 фотографий в секунду, что позволяет избежать размытия изображения. Далее фото объединяются в видеоряд, чтобы инженеры имели возможность детально изучить все деформации.

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Такой метод имеет определенную опасность для здоровья сотрудников Mercedes-Benz, ведь лучи имеют радиоактивность, однако эксперты EMI разработали комплексную концепцию радиационной защиты для проведения "рентгеновской" аварии, а все государственные органы Германии согласовали работу завода в соответствии с требованиями.