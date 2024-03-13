Эксклюзивный Mercedes-Benz 500 K дебютировал на Международном автосалоне (IAMA) в Берлине ровно 90 лет назад - с 8 по 18 марта 1934 года. Сейчас 500 K Special Roadster - суперзвезда в музее Mercedes-Benz.

Роскошный автомобиль был представлен как эффектный "автобанный курьер" Special Roadster со встроенным радиатором и был добавлен в модельный ряд в октябре 1934 года, как восьмой и самый дорогой вариант кузова. На то время его цена составляла 28 000 рейхсмарок. За такую непомерную сумму можно было спокойно приобрести отдельный дом в престижном месте.

Мировые знаменитости в сфере культуры, развлечений, бизнеса и политики покупали 500 K для укрепления своего статуса и репутации. Это как сейчас приобрести Bentley или Rolls-Royce.

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Огромные усилия, приложенные для создания Special Roadster, впечатляют и сегодня, начиная с дизайна. Кузов с большими элегантно изогнутыми крыльями и длинным капотом был разработан стилистом Фридрихом Гейгером. Это придало автомобилю оттенок "ревущих двадцатых", которые до сих пор славятся своим великолепием.

Интерьер напоминает элегантную гостиную. Кожа на обивке сидений и дверных панелей тонкой ручной работы, все согласовано по цвету. Руки водителя ложатся на руль цвета слоновой кости. Взгляд привлекает приборная доска с указателями, которые могли походить из часовых мастерских.

Многие клиенты имели индивидуальные пожелания, поэтому транспортные средства были изготовлены как единственные экземпляры под руководством Германа Аренса в отделе конструирования специальных транспортных средств на заводе в Зиндельфингене – месте, куда обращались за лучшими кузовами того времени. Эмблема "Sindelfingen bodywork" на боку Special Roadster является свидетельством качества.

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Наддувной двигатель M 29 500 K является легендарным. Он выдает 74 кВт (100 л.с.) и 118 кВт (160 л.с.) с активированным нагнетателем. Воздуходувка с двумя лопастями, расположена перед карбюратором, активируется перемещением педали акселератора за пределы давления, достигнутого при полном положении дроссельной заслонки (эффект кикдауна). Это вызывает характерный рев нагнетателя и сразу заметное повышение производительности.

Подвеска 500 K позаимствована от Mercedes-Benz 380 (W 22). Она полностью соответствует мощности двигателя. Благодаря передней оси с трапециевидными тягами и задней поворотной оси, запатентованная конструкция Daimler-Benz была не только чрезвычайно прогрессивной на то время, но и быстро стала общей чертой автомобильной техники, которая действует и сегодня и используется во всем мире. Конструкция заднего моста позволяла развивать высокие скорости с превосходной безопасностью вождения.

500 K был редкостью уже в 1930-х годах. С 1934 по 1936 год было выпущено всего 342 экземпляра всех вариантов кузова. Сразу за ним последовал 540 K, двигатель которого имел больший рабочий объем. Сегодня обе версии серии W 29 продаются по самым высоким ценам на аукционах.

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Особый родстер был настолько желанным, что кузовные мастерские, начиная с 1950-х годов, превращали седаны или кабриолеты в "Специальные родстеры" в надежде повысить их стоимость. Хотя, конечно, только оригинальные автомобили от Зиндельфингена (Sindelfingen) имеют самые высокие цены. Эксперты Mercedes-Benz Classic могут несомненно установить подлинность.

Фото: media.mercedes-benz.com