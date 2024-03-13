Ексклюзивний Mercedes-Benz 500 K дебютував на Міжнародному автосалоні (IAMA) у Берліні рівно 90 років тому – з 8 по 18 березня 1934 року. Нині 500 K Special Roadster – суперзірка в музеї Mercedes-Benz.

Розкішний автомобіль був представлений як ефектний "автобанний кур’єр" Special Roadster з вбудованим радіатором і був доданий до модельного ряду в жовтні 1934 року, як восьмий і найдорожчий варіант кузова. На той час його ціна становила 28 000 рейхсмарок. За таку непомірну суму можна було спокійно придбати окремий будинок у престижному місці.

Світові знаменитості у сфері культури, розваг, бізнесу та політики купували 500 K для зміцнення свого статусу та репутації. Це як нині придбати Bentley чи Rolls-Royce.

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Величезні зусилля, докладені для створення Special Roadster, вражають і сьогодні, починаючи з дизайну. Кузов із великими елегантно вигнутими крилами та довгим капотом був розроблений стилістом Фрідріхом Гейгером. Це додало автомобілю відтінок «ревучих двадцятих», які досі славляться своєю пишністю.

Інтер'єр нагадує елегантну вітальню. Шкіра на оббивці сидінь і дверних панелей тонкої ручної роботи, все узгоджено за кольором. Руки водія лягають на кермо кольору слонової кістки. Погляд приваблює приладова дошка з покажчиками, які могли походити з годинникарської майстерні.

Багато клієнтів мали індивідуальні побажання, тому транспортні засоби були виготовлені як єдині екземпляри під керівництвом Германа Аренса у відділі конструювання спеціальних транспортних засобів на заводі в Зіндельфінгені – місці, куди зверталися за найкращими кузовами того часу. Емблема «Sindelfingen bodywork» на боці Special Roadster є свідченням якості.

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Наддувний двигун M 29 500 K є легендарним. Він видає 74 кВт (100 к.с.) і 118 кВт (160 к.с.) з активованим нагнітачем. Повітродувка з двома лопатями, розташована перед карбюратором, активується переміщенням педалі акселератора за межі тиску, досягнутого при повному положенні дросельної заслінки (ефект кікдауну). Це викликає характерний рев нагнітача та одразу помітне підвищення продуктивності.

Підвіска 500 K запозичена від Mercedes-Benz 380 (W 22). Вона повністю відповідає потужності двигуна. Завдяки передній осі з трапецієподібними тягами та задній поворотній осі, запатентована конструкція Daimler-Benz була не тільки надзвичайно прогресивною на той час, але й швидко стала загальною рисою автомобільної техніки, яка діє й сьогодні та використовується в усьому світі. Конструкція заднього моста дозволяла розвивати високі швидкості з чудовою безпекою водіння.

500 K був рідкістю вже в 1930-х роках. З 1934 по 1936 рік було випущено лише 342 екземпляри всіх варіантів кузова. Відразу за ним пішов 540 K, двигун якого мав більший робочий об’єм. Сьогодні обидві версії серії W 29 продаються за найвищими цінами на аукціонах.

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Особливий родстер був настільки бажаним, що кузовні майстерні, починаючи з 1950-х років, перетворювали седани або кабріолети на "Спеціальні родстери" в надії підвищити їх вартість. Хоча, звісно, лише оригінальні автомобілі від Зіндельфінгена (Sindelfingen) мають найвищі ціни. Експерти Mercedes-Benz Classic можуть безсумнівно встановити справжність.

Фото: media.mercedes-benz.com